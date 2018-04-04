Банк России вкладывается в Китай

ЦБ РФ вкладывается в Китай

Банк России в III квартале 2017 года увеличил долю резервных валютных активов, инвестированных в госбумаги Китая . Их доля выросла с 0,1% до 1%.

Данные о структуре валютных активов на 30 сентября 2017 года опубликованы в обзоре деятельности Банка России по управлению валютными активами. Стоит отметить, что статистика по деятельности Банка России по управлению активами публикуются не ранее чем через шесть месяцев после окончания рассматриваемого периода, что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе Банка России.

За III квартал объем резервных активов Банка России в иностранной валюте и золоте увеличился с $417,8 млрд до $432,8 млрд Следовательно, прирост инвестиций в китайские госбумаги составил около $4 млрд

Банк России начал проведение операций с активами в юанях еще в конце 2015 года после принятия решения о включении юаня в корзину МВФ , отмечает "Интерфакс"

В последующие полтора года доля китайских бумаг в резервах ЦБ РФ оставалась на минимальном уровне 0,1%. В мае 2016 года глава департамента операций на открытых рынках ЦБ РФ Александр Каштуров сообщил: "Мы начали инвестировать в китайские государственные облигации, но так как технологически это не самый простой рынок, соответственно, у нас такие инвестиции пока небольшие, что видно по цифрам из финотчетности". Действительно, на тот момент отчет ЦБ РФ показывал, что такие вложения составляют всего 14,4 млрд руб.

Александр Каштуров

"Мы начали в них инвестировать с целью диверсификации. Сейчас мы их выбрали главным образом для того, чтобы научиться с ними работать, потому что рынок с операционной точки зрения достаточно непростой. Я имею в виду все процедуры совершения сделок, расчеты. Нам важно там научиться работать, потому что в долгосрочной перспективе, я думаю, что это хороший рынок, но в очень долгосрочной".

"Мы действительно не знаем в долгосрочном периоде, окажутся ли надежды правдой или нет, но с точки зрения объема рынка — это факт, и вряд ли он изменится, очень сложно найти рынки, по объему сопоставимые с американским рынком гособлигаций, европейским рынком. Китай — это как раз один из немногих больших рынков, Япония еще есть".

Зампред Банка России господин Тулин в свою очередь отмечал принцип финансовой банковской деятельности: не класть все яйца в одну корзину. При прочих равных условиях диверсификация хороша, с точки зрения странового риска, юрисдикции размещения активов, валютной структуры, потому что есть самые разнообразные риски, экономические, неэкономические, политические.

Стоит сказать, что к концу III квартала 2017 года по доле в резервах ЦБ РФ китайские бумаги сравнялись с бумагами в австралийских долларах. Как следует из данных ЦБ РФ, доходность фактических портфелей валютных активов в двух этих валютах за год с октября 2016 года по сентябрь 2017 года была выше остальных: в австралийских долларах — 1,70% годовых, в юанях — 0,72%, в долларах США — 0,64%, в канадских долларах — 0,07%.

А вот бумаги в евро имели отрицательную доходность — 0,47%, в фунтах стерлингах тоже отрицательную — 0,06%. В третьем квартале 2017 года доля активов в евро снизилась на 1 процентный пункт — до 24,1% с 25,1%, в конце третьего квартала 2016 года она составляла 29,5%. Как поясняется в обзоре, "сверхмягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ при одновременном ужесточении денежно-кредитной политики ФРС привела к росту дифференциала процентных ставок между активами в долларах США и евро".

На этот период Банк России счел возможным изменить валютную структуру активов, снизив объемы инвестиций в активы в евро в пользу доллара США. Доля долларов США в активах за год с октября 2016 года по сентябрь 2017 года увеличилась до 46,5% с 40,1%, в третьем квартале 2017 года изменения были невелики (в начале квартала она составляла 46,3%).

Доля активов в прочих валютах в третьем квартале прошлого года изменилась мало — в фунтах стерлингов снизилась до 8,1% с 8,2%, в канадских долларах осталась на уровне 3,2%, австралийских долларах — 1,0%, в японских иенах и швейцарских франках — 0,0%.