Во Владимире повысилась цена проезда на дополнительных пасхальных автобусах

На них можно будет добраться до ближайших кладбищ. Как сообщают в пресс-службе администрации, цена по нормативам не может превышать 60 рублей. Однако мэрия смогла договориться с перевозчиками: билет на автобус будет стоить 45-50 рублей (в зависимости от маршрута). Для детей до семи лет он будет бесплатным.

По сравнению с прошлым годом цена выросла на 25%. В 2017 билеты стоили от 36 до 40 рублей.

Расписание:

1. Площадь Победы — кладбище Улыбышево

с 06.30 до 10.3050 рублей

2. Сквер на ул. 2-я Никольская — кладбище Улыбышево

с 06.30 до 15.3045 рублей

3. Суздальский пр-т, д.5 — кладбище Улыбышево

с 06.30 до 10.3050 рублей

4 ул. Гагарина, д.10 — кладбище Байгуши

с 06.30 до 15.3045 рублей

5. кладбище Улыбышево — кладбище Байгуши

с 07.00 до 15.0045 рублей