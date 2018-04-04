Китайские аналитики считают, что давление США на РФ и КНР лишь сблизит Москву и Пекин

ПЕКИН, 4 апреля. / ТАСС /. Ужесточение антироссийских санкций Вашингтона и торговый спор между КНР США приведет к еще более активному развитию российско-китайских отношений. Такое мнение китайских аналитиков приводит в среду ведущая газета Китая Global Times.

Москва и Пекин поддерживают друг с другом все более тесные связи не только потому, что у нас накоплен хороший опыт взаимодействия, но и по причине изменений, которые происходят на международной арене, — считает профессор-русист Университета международных дел Китая Гао Фэй. — Западные страны оказывают на Россию усиленное давление, а Соединенные Штаты провоцируют КНР, подталкивая ее к торговым войнам

В ходе проходящего визита министра обороны Китая Вэй Фэнхэ в РФ могут состояться переговоры на высоком уровне, которые приведут к усилению всеобъемлющего стратегического партнерства двух государств".

По его словам, в будущем КНР и России придется совместно решать больше важных международных проблем и этому будет способствовать эффективная координация позиций.

В свою очередь политолог из Академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи полагает, что от сотрудничества двух стран зависит стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Речь идет о межармейском взаимодействии, активизация которого приведет к усилению обоюдного доверия и окажет сдерживающее воздействие на силы, которые могут представлять угрозу в плане поддержания мира», — заявил он.