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Доллар достигнет пика
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Доллар в ближайшее время достигнет своего пика с начала года 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: ТАСС
Станислав Вернер, глава аналитического департамента Dominion, специально для "Российской газеты":
— На внутреннем валютном рынке продолжает оставаться в силе сценарий ослабления рубля под гнетом геополитики. Пикировка по дипломатическим каналам после "дела Скрипаля" продолжается, и эта напряженность поддерживается чуть ли не каждый день.
Это создает устойчивое "чемоданные настроения" среди зарубежных инвесторов, которые на фоне ужесточения политики ФРС США и рисков протекционизма в мировой торговле и так стали относиться к инвестициям на рынки с развивающейся экономикой с большей долей скепсиса.
Доллар в апреле может подтянуться к пику с начала года на уровне в 58,77 рубля, евро — выйти выше 72 рублей. До конца текущей недели доллар может подорожать до 58 рублей, евро — превысить рубеж в 71 рубль.
Сегодня участники рынка будут отыгрывать три события: отчет по запасам от минэнерго США (17:30 мск), а также данные по числу рабочих мест в частном секторе (15:15 мск) и индексу деловой активности в сфере услуг (17:00 мск). Первое повлияет на конъюнктуру рынка энергоносителей, улучшение которой во вторник рубль предпочитает "не замечать". Последние два — на представления рынка о ситуации с занятостью в США в преддверии официального отчета от минтруда. Уровень безработицы, число новых рабочих мест и, что более важно, динамика заработных плат в нем будут оцениваться через призму монетарной политики ФРС.
Прогнозы хорошие и разочаровывающая реальность может замедлить ослабление российской валюты. В то же время, если экономисты окажутся правы, то не исключено, что рубль ждет "мини-шок" — вновь пойдут разговоры о четырех повышениях ключевой ставки Федрезервом в этом году, в то время как Банк России 27 апреля, вероятно, будет готов, напротив, еще раз ее понизить с 7,25 процента до 7,00 процентов.
Разница в процентных ставках станет еще меньше, что на фоне противостояния России и Запада может оказаться дополнительным аргументом для нерезидентов в пользу фиксации прибыли и репатриации капитала. Впрочем, достаточно и отсутствия его притока для того, чтобы рубль продолжил плавно слабеть. В апреле предстоят крупные выплаты по внешнему долгу (порядка шести миллиардов долларов). Минфин продолжит скупать валюту в рамках "бюджетного правила", начнет расти импорт.
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