Эксперты: КНР будет придерживаться сдержанной политики в ответ на протекционизм США

ПЕКИН, 4 апреля. / ТАСС /. Власти КНР не склонны к резким действиям на международной арене и в ответ на усиливающиеся протекционистские меры Соединенных Штатов будут прибегать к хорошо продуманным сдержанным мерам. Об этом сообщила в среду ведущая китайская газета Global Times со ссылкой на мнения местных экспертов.

"Решения, недавно принятые Китаем как ответный шаг на одностороннюю протекционистскую политику Вашингтона, свидетельствуют о решительном настрое нашей страны. В то же время Пекин склонен действовать рационально и сдержанно", — приводит издание слова экономиста из Института мировой экономики и политики при Академии общественных наук Китая Дун Янь.

По ее словам, нарастание конфликта между КНР и Соединенными Штатами налицо. «Впрочем, [взаимные] угрозы, которые в нашей стране пока воспринимаются как козыри для торга, могут не подействовать и приведут к торговой войне», — резюмировала она.

Как выразился профессор Университета международного бизнеса и экономики (Пекин) Ту Синьцюань, «драма разворачивается под фанфары и уже приняла явно выраженный характер». «Это так просто не закончится и, похоже, будет длиться довольно долго», — отметил эксперт. Он пояснил, что в случае прекращения давления, оказываемого США на Китай, администрация президента Дональда Трампа может стать менее популярной в его собственной стране.

Ведущий экономист инвестиционного банка Ping An Securities Чжан Мин полагает, что следующим шагом Вашингтона станут ограничения в отношении прямых иностранных инвестиций Китая, а также более жесткие меры в сфере защиты интеллектуальной собственности. «Нам нужно приготовиться к сложной игре, которая разворачивается между КНР и Соединенными Штатами», — резюмировал он.