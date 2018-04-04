Китай создаст порты свободной торговли

Китай планирует создать порты свободной торговли в рамках проводимой реформы и открытия рынков. Председатель КНР Си Цзиньпин , как ожидается, объявит об этом на ежегодном экономическом форуме в Боао (провинция Хайнань), который пройдет 8-11 апреля. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.

Новые порты, план которых предложил Си Цзиньпин в октябре, будут пользоваться гораздо большей свободой с точки зрения разработки политики, чем существующие зоны свободной торговли, и будут более открытыми с точки зрения доступа к рынкам, утверждает собеседник издания.

В этих портах будут применяться международные стандарты для обеспечения свободного потока товаров, человеческих ресурсов, капитала и инвестиций, что будет поддерживаться новыми правилами и положениями, сказал источник.

Южная провинция Хайнань, иногда называемая китайскими Гавайями и принимающая ежегодный экономический форум, может быть в числе мест, выбранных для создания новых портов, отметил источник.

"Уровень открытости [в новых портах] будет намного выше, чем в Шанхайской зоне свободной торговли… и даже выше, чем в Гонконге”, — сказал другой собеседник SCMP.

Возможно, правительство Хайнаня ограничит продажу недвижимости, если будет объявлено о создании порта свободной торговли в этой провинции. В субботу местные власти уже объявили о дальнейшем ужесточении мер в отношении покупки жилья, чтобы сдержать рост цен.

Учитывая, что Китай и США находятся на грани торговой войны, Си может использовать форум в Боао в в качестве платформы для демонстрации приверженности страны политике открытости и расширению доступа к своим рынкам.

Бывший замминистра коммерции КНР Вэй Цзяньго сказал, что Си объявит о ряде мер "высокого уровня", призванных помочь Пекину бороться с торговым протекционизмом США и достичь своих внутренних целей экономического развития.

"Китай откроет свой сектор финансовых услуг, страхования, посреднических услуг, здравоохранения и другие сектора", — уточнил он.

Это также создаст бизнес-климат, который обеспечит "равный подход с точки зрения правил, возможностей и прав для частных, государственных и иностранных компаний", — добавил Вэй Цзяньго.