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Китай примет контрмеры в связи с пошлинами США
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Китай примет контрмеры в связи с пошлинами США 

Вести Экономика 57 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Китай пообещал противостоять планам США по введению дополнительных пошлин на китайские товары. Пекин заявил, что действия Белого дома создают для Всемирной торговой организации (ВТО) «беспрецедентную опасность», сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/JEROME FAVRE
В своем заявлении постпред Китая при ВТО Чжан Сянчэнь подчеркнул, что предложение торгового представителя США возместить заявленные потери от нарушения прав интеллектуальной собственности за счет пошлин на китайские товары — это «преднамеренное и грубое нарушение основополагающих принципов ВТО о недискриминации и связанных тарифах».
Чжан Сянчэнь также призвал членов ВТО «присоединиться к Китаю в решительном сопротивлении протекционизму США».
Как сообщали «Вести. Экономика», накануне США обнародовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируют ввести пошлины в размере 25%.
Министерство коммерции КНР в среду заявило, что оно немедленно подаст жалобу в ВТО и «готово принять ответные меры в отношении американской продукции с такой же интенсивностью и масштабом».
Пошлины США коснутся китайских товаров в различных секторах: аэрокосмическая отрасль, информационные технологии, машиностроение, робототехника и т. д.
Помимо высокотехнологичных товаров, таких как спутники связи, в список входят различные типы стали, медицинское оборудование, посудомоечные машины, снегоочистители и даже огнеметы. Всего в список включено 1300 наименований товаров китайского производства.
"У США есть это порочное намерение задушить высокотехнологичные инновации Китая", — заявил бывший замминистра коммерции КНР, а ныне заместитель председателя Китайского центра международного экономического обмена Вэй Цзяньго.
По его словам, Китай намерен противостоять действиям США: «Наши контрмеры ударят по их слабым местам».
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