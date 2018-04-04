Китай примет контрмеры в связи с пошлинами США

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В своем заявлении постпред Китая при ВТО Чжан Сянчэнь подчеркнул, что предложение торгового представителя США возместить заявленные потери от нарушения прав интеллектуальной собственности за счет пошлин на китайские товары — это «преднамеренное и грубое нарушение основополагающих принципов ВТО о недискриминации и связанных тарифах».

Чжан Сянчэнь также призвал членов ВТО «присоединиться к Китаю в решительном сопротивлении протекционизму США».

Как сообщали «Вести. Экономика», накануне США обнародовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируют ввести пошлины в размере 25%.

Министерство коммерции КНР в среду заявило, что оно немедленно подаст жалобу в ВТО и «готово принять ответные меры в отношении американской продукции с такой же интенсивностью и масштабом».

Пошлины США коснутся китайских товаров в различных секторах: аэрокосмическая отрасль, информационные технологии, машиностроение, робототехника и т. д.

Помимо высокотехнологичных товаров, таких как спутники связи, в список входят различные типы стали, медицинское оборудование, посудомоечные машины, снегоочистители и даже огнеметы. Всего в список включено 1300 наименований товаров китайского производства.

"У США есть это порочное намерение задушить высокотехнологичные инновации Китая", — заявил бывший замминистра коммерции КНР, а ныне заместитель председателя Китайского центра международного экономического обмена Вэй Цзяньго.

По его словам, Китай намерен противостоять действиям США: «Наши контрмеры ударят по их слабым местам».