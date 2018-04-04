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Китай призвал всех членов ВТО противостоять торговому протекционизму США
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Китай призвал всех членов ВТО противостоять торговому протекционизму США 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
РИА НОВОСТИ. КИТАЙ ПРИЗВАЛ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ВТО СОВМЕСТНО С ПЕКИНОМ РЕШИТЕЛЬНО ПРОТИВОСТОЯТЬ ТОРГОВОМУ ПРОТЕКЦИОНИЗМУ США — ПОСТПРЕД КНР В ВТО
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