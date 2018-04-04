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Китай призвал членов ВТО бороться с протекционизмом США
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Китай призвал членов ВТО бороться с протекционизмом США 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Все члены Всемирной торговой организации (ВТО) должны совместно с Китаем противостоять торговому протекционизму США. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ВТО Чжан Сянчэнь.
"Опубликованный США список предлагаемых мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации, — цитирует РИА Новости заявление потспреда. — Китай в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО. Вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США".
Ранее Вашингтон опубликовал список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины. Это стане ответом на некие нарушения Пекином интеллектуальных прав на американскую продукцию. США таким образом намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с КНР.
Пекин неоднократно заявлял, что не хочет торговой войны с Вашингтоном, но имеет все возможности для защиты своих интересов.
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