Китай требует от США отказаться от политики одностороннего протекционизма

Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. Документ был принят по итогам начатого в августе прошлого года формального расследования против правительства КНР по нарушениям интеллектуальной собственности, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий, проводившегося в соответствии со статьей 301 торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.

"Цуй Тянькай вновь озвучил позицию Китая в вопросе торгово-экономических отношений, потребовал от американской стороны как можно скорее отказаться от односторонних протекционистских действий, прекратить расследование по статье 301 в отношении Китая, посредством консультаций решить существующие разногласия", — говорится в опубликованном заявлении посольства.

Ранее о состоявшейся встрече сообщили во внешнеполитическом ведомстве США . По его информации, Салливан поднял вопрос о «необходимости восстановления справедливости и сбалансированности экономических связей» между двумя странами. Стороны договорились «оставаться в тесном контакте по этим и другим двусторонним, региональным и мировым вопросам, представляющим взаимный интерес».

В среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно. США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.