Китай призвал членов ВТО противостоять экономической политике США

"Опубликованный США список предлагаемых мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации, Китай в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО, вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США", — заявил Чжан Сянчэнь.

Постпред подчеркнул, что экономическая политика США ставит «под беспрецедентную угрозу» мировую торговую систему.

Ранее Пекин пригрозил зеркальным ответом на новые пошлины США, которые могут ввести в Соединенных штатах на 1,3 тыс. китайских товаров.