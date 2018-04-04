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Китай призвал членов ВТО противостоять экономической политике США
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Китай призвал членов ВТО противостоять экономической политике США 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Постоянный представитель Китая при Всемирной торговой организации (ВТО) Чжан Сянчэнь призвал все страны организации противостоять торговому протекционизму США, предает РИА «Новости».
"Опубликованный США список предлагаемых мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации, Китай в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО, вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США", — заявил Чжан Сянчэнь.
Постпред подчеркнул, что экономическая политика США ставит «под беспрецедентную угрозу» мировую торговую систему.
Ранее Пекин пригрозил зеркальным ответом на новые пошлины США, которые могут ввести в Соединенных штатах на 1,3 тыс. китайских товаров.
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