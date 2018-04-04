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Китай направит на США жалобу в ВТО
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Китай направит на США жалобу в ВТО 

BFM.RU 28 минут назад
Китайские власти собираются направить жалобу в ВТО по поводу усиливающихся мер протекционизма Соединенных Штатов. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает ТАСС.
«Мы немедленно предпримем меры в ответ на ошибочные действия Вашингтона и направим жалобу в ВТО», — приводит его слова официальный сайт ведомства. По словам дипломата, в Пекине крайне недовольны тем, что американские власти игнорируют все направляемые в их адрес представления китайской стороны по поводу усиливающегося протекционизма Вашингтона. «Подобное поведение не в интересах США, как и всего мира», — подчеркнул Лу Кан. Он добавил, что Китай больше не намерен наблюдать за тем, как Соединенные Штаты ущемляют его права с нарушением всех общепринятых норм международного законодательства, и обязательно примет срочные ответные меры.
Администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала во вторник список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины. Трамп 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Трамп также поручил министру финансов США Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.
Китайское министерство финансов сообщило в воскресенье, что Госсовет КНР принял решение о введении со 2 апреля повышенных пошлин на 128 наименований американской продукции.
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