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Китай приготовил ответ на новые пошлины США
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Пекин зеркально ответит на новые пошлины США на китайские товары 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пекин заявил о готовности дать зеркальный ответ на действия США после публикации Вашингтоном списка из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины, говорится в заявлении на сайте министерства коммерции Китая.
"Основываясь на "Законе КНР "О внешней торговле", мы подготовим равные принятым США меры по масштабу и силе воздействия, эти меры будут объявлены в ближайшее время", — говорится в заявлении.
Согласно заявлению, Китай "уверен в себе и имеет все возможности для ответа на любые протекционистские меры США в торговой сфере".
Ранее стало известно, что США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.
США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.
Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. Документ был принят по итогам начатого в августе прошлого года формального расследования против правительства КНР по нарушениям интеллектуальной собственности, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий, проводившегося в соответствии со статьей 301 торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.
Трамп в этот же день также потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
Власти Китая неоднократно заявляли, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты своих интересов.
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