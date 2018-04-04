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США не исключают дополнительных торговых мер в отношении Китая
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США не исключают дополнительных торговых мер в отношении Китая 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не исключают в будущем дополнительных мер в ответ на введенные Китаем 25%-ые пошлины на 106 наименований американских товаров, которые в свою очередь стали реакцией на действия Вашингтона. Об этом сообщил в среду представитель Белого дома высокого ранга.
"Новые меры могут быть введены со временем, но в данный момент никаких планов нет", — цитирует его агентство Reuters.
Как отметили в Белом доме, пока не запланировано никаких значительных действий в сфере торговли в отношении КНР, о которых не было ранее объявлено. «Основное внимание уделяется реализации действий, о которых уже было объявлено», — сказал представитель американской исполнительной ветви власти.
В минувший вторник администрация США обнародовала список из 1,3 тыс. наименований продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР объявил о введении 25-процентных пошлин на американские автомобили, продукцию нефтехимии и сельского хозяйства — в общей сложности 106 наименований товаров.
Кроме того, Китай обратился в среду во Всемирную торговую организацию с жалобой на упомянутые действия США.
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 Ещё 14 источников 
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