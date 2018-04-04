Китай ввел 25% пошлины на автомобили и продукцию нефтехимии США

ПЕКИН, 4 апреля. / ТАСС /. Госсовет КНР в среду ввел пошлину в 25% на автомобили, продукцию нефтехимии, бобы — в общей сложности на 106 наименований американской продукции. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

"Дата вступления в силу данного решения будет объявлена позже", — отмечается в заявлении ведомства.