Импортные пошлины США: 1300 товаров КНР на $50 млрд 

Фото: Andrew Gombert/EPA-EFE Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Администрация Трампа опубликовала список товаров Китая, которые попадают под ранее объявленные импортные пошлины в размере 25%. Управление торгового представителя США заявило о том, что речь идет о предварительном списке китайских товаров «в объеме примерно $50 млрд», в отношении которых США планируют ввести импортные пошлины. Трамп подписал указ о пошлинах США против Китая Указ о введении пошлин был подписан президентом США Дональдом Трампом 22 марта «в отношении определенных товаров и секторов Китая». В опубликованном списке (PDF) на 46 страницах перечислены 1300 наименований различных товаров в самых различных секторах: аэрокосмические технологии, здравоохранение, информационные технологии, машиностроение, робототехника, оружие и ряд других. Стоит отметить, что список вызывает определенные вопросы по поводу достоверности проведенного исследования Управления торгового представителя США. По информации из открытых источников, США в последнее время не импортировали из Китая такие товары как «пистолеты, ружья, дробовики, гранаты, гранатометы, огнеметы, мины, гаубицы», однако эти и ряд других наименований товаров включены в список продукции, которую США якобы импортировали из Китая. Данный список также можно трактовать как частичное раскрытие информации по поводу того, в какой стране подрядчики Пентагона заказывают оружие, поставляя его потом Минобороны США под видом «американского».