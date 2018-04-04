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США не исключают отдельного разбирательства с Китаем в рамках ВТО
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США не исключают отдельного разбирательства с Китаем в рамках ВТО 

РИА Новости 39 минут назад
ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. США могут потребовать отдельного разбирательства в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), если им не удастся достичь договоренностей с Китаем по вопросу торговли, говорится в заявлении на сайте торгового представителя США.
"Если Соединенные Штаты и Китай не будут способны достичь решения в ходе консультаций, США могут обратиться в группу для урегулирования споров ВТО о рассмотрения данного вопроса", — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.
США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.
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