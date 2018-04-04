Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,51%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов банковских и финансовых услуг, горнодобывающей промышленности и телекоммуникаций.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General вырос на 0,51%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Aceros Arequip (LM:AREi), которые подорожали на 0,020 п. (2,70%), закрывшись на отметке в 0,760. Котировки Volcan Minera (LM:VOL_pb) выросли на 0,030 п. (2,56%), завершив торги на уровне 1,200. Бумаги Credicorp (LM:BAP) выросли в цене на 4,77 п. (2,09%), закрывшись на отметке 232,80.

Лидерами падения стали акции Sociedad Minera el Brocal SAA (LM:BRO), цена которых упала на 0,450 п. (4,02%), завершив сессию на отметке 10,750. Акции Edegel (LM:EDE) поднялись на 0,070 п. (3,59%), закрывшись на уровне 1,880, а Milpo (LM:MIL) снизились в цене на 0,100 п. (1,92%) и завершили торги на отметке 5,100.

На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (16) превысило количество закрывшихся в минусе (15), а котировки 15 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,86%, или 0,54, достигнув отметки $63,55 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,03%, или 0,02, до $68,17 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,77%, или 10,40, до отметки $1.336,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,05% до 3,2255, а котировки EUR/PEN упали на 0,25%, достигнув отметки 3,9572.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,18% до 89,85.