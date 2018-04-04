Равновесная ключевая ставка может к 2021 г опуститься ниже 6% — АКРА

МОСКВА , 4 апр /ПРАЙМ/. Равновесная ключевая ставка может к 2021 году опуститься ниже 6%; понижающий эффект могут оказать возможное снижение темпов мирового экономического роста, бюджетное правило, более стабильные цены на нефть, говорится в прогнозе рейтингового агентства АКРА.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в марте сообщила, что регулятор оценивает равновесный или «нейтральный» уровень ключевой ставки в 6-7%, однако в дальнейшем в зависимости от ситуации эта оценка может меняться. В настоящее время ключевая ставка находится на уровне 7,25% годовых.

"Нынешний цикл быстрого снижения краткосрочных ставок почти окончен, так как они почти достигли текущей оценки нейтрального уровня 6-7%. По мнению Банка России, этот уровень может сохраняться, то есть рыночно обоснован, при близких к потенциальным темпам роста экономики и инфляции недалеко от целевой", — сказано в документе.

"Но сам нейтральный уровень в ближайшем будущем может меняться. К 2021 году равновесная ключевая ставка может стать ниже 6%", — подчеркивают аналитики.

Эксперты АКРА отметили, что в сторону понижения влиять будут возможное снижение темпов мирового экономического роста, бюджетное правило, менее волатильные цены на нефть.

В то же время авторы исследования указали, что есть и факторы, которые могут оказывать давление в сторону повышения нейтрального уровня. «Повышающее давление могут оказать протекционизм в мировой торговле, старение населения, санкции», — пояснили они.