Предсказано снижение ключевой ставки ниже 6%

Равновесная ключевая ставка к 2021 году может опуститься ниже 6%, что может быть вызвано возможным снижением темпов мирового экономического роста и более стабильными ценами на нефть, говорится в прогнозе рейтингового агентства АКРА.

В настоящее время ключевая ставка находится на уровне 7,25% годовых.

«Нынешний цикл быстрого снижения краткосрочных ставок почти окончен, так как они почти достигли текущей оценки нейтрального уровня 6-7%. По мнению Банка России, этот уровень может сохраняться, то есть рыночно обоснован, при близких к потенциальным темпам роста экономики и инфляции недалеко от целевой», — передает РИА «Новости» прогноз агентства.

При этом в прогнозе говорится, что сам нейтральный уровень в ближайшем будущем может меняться.

«К 2021 году равновесная ключевая ставка может стать ниже 6%», — заявили аналитики.

Эксперты АКРА подчеркнули, что в сторону понижения будут влиять возможное снижение темпов мирового экономического роста, бюджетное правило и менее волатильные цены на нефть.

Вместе с этим сообщается, что есть и факторы, которые могут оказывать давление в сторону повышения нейтрального уровня.

«Повышающее давление могут оказать протекционизм в мировой торговле, старение населения, санкции», — пояснили эксперты.