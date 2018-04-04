Ещё
АКРА: равновесная ключевая ставка может опуститься ниже 6% к 2021 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АКРА: равновесная ключевая ставка может опуститься ниже 6% к 2021 году 

РИА Новости 50 минут назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Равновесная ключевая ставка может к 2021 году опуститься ниже 6%; понижающий эффект могут оказать возможное снижение темпов мирового экономического роста, бюджетное правило, более стабильные цены на нефть, говорится в прогнозе рейтингового агентства АКРА.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в марте сообщила, что регулятор оценивает равновесный или «нейтральный» уровень ключевой ставки в 6-7%, однако в дальнейшем в зависимости от ситуации эта оценка может меняться. В настоящее время ключевая ставка находится на уровне 7,25% годовых.
"Нынешний цикл быстрого снижения краткосрочных ставок почти окончен, так как они почти достигли текущей оценки нейтрального уровня 6-7%. По мнению Банка России, этот уровень может сохраняться, то есть рыночно обоснован, при близких к потенциальным темпам роста экономики и инфляции недалеко от целевой", — сказано в документе.
"Но сам нейтральный уровень в ближайшем будущем может меняться. К 2021 году равновесная ключевая ставка может стать ниже 6%", — подчеркивают аналитики.
Эксперты АКРА отметили, что в сторону понижения влиять будут возможное снижение темпов мирового экономического роста, бюджетное правило, менее волатильные цены на нефть.
В то же время авторы исследования указали, что есть и факторы, которые могут оказывать давление в сторону повышения нейтрального уровня. «Повышающее давление могут оказать протекционизм в мировой торговле, старение населения, санкции», — пояснили они.
РИА Новости: последние новости
Россельхознадзор ограничил ввоз овощей, цветов и фруктов из Абхазии Роспотребнадзор усилит контроль за сырной продукцией Россия и Турция подписали документы в области связи и социальной политики
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений331
Видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube14
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»149
Открыта новая форма аномальной материи3
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты128
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение