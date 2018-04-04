Ещё
Прогноз: Ключевая ставка ЦБ может упасть ниже шести процентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прогноз: Ключевая ставка ЦБ может упасть ниже шести процентов 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе АКРА до 2022 года (есть у "Российской газеты"). В итоговом релизе после мартовского понижения ключевой ставки до 7,25 процента ЦБ заявил, что перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике уже в 2018 году. До этого представители регулятора не раз подчеркивали, что видят нейтральную ключевую ставку в границах диапазона 6-7 процентов. «Это складывается из трех составляющих: целевая инфляция (четыре процента), мировая реальная нейтральная ставка (0,8-1 процент) и наш страновой риск (1-2,2 процента)», — говорит один из авторов макропрогноза, эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.
По его мнению, цель по инфляции ЦБ в ближайшие годы не изменит, но последние две компоненты могут двинуться к снижению. Мировая нейтральная ставка может упасть до 0,5 процента в том числе из-за ожиданий дальнейшего замедления Китая и других стран и роста протекционизма в мировой торговле, отмечает Куликов. Снижение странового риска России, по мнению аналитика, может дойти до отметки 1-1,5 процента из-за менее волатильных цен на нефть (изменится ценообразование из-за сланцевиков), бюджетного правила, таргетирования инфляции. Дополнительное понижающее давление на ключевую ставку в ближайшие годы может оказать завершение периода структурного профицита ликвидности и перемещение коротких рыночных ставок в верхнюю часть коридора процентных инструментов ЦБ, говорится в макропрогнозе.
В ближайшие годы цель Банка России по инфляции не изменится, оставшись вблизи четырех процентов
По мнению АКРА, раньше 2021 года это не произойдет, так как нейтральную ставку, как и Банк России, нащупывают ФРС и ЕЦБ. «В процентной политике резких движений и быстрой смены ориентиров развитые страны не допускают. Сам Банк России также считает важной постепенность движений: с текущими темпами ближе к центру диапазона 6-7 процентов ключевая ставка придет только в 2019 году, понадобится еще минимум год-полтора, чтобы уйти ниже», — говорит Куликов.
Российская Газета: последние новости
Роспотребнадзор усидит контроль за дешевым сыром Россельхознадзор запретил ввоз всей растительной продукции из Абхазии Госдума приняла в первом чтении законопроект об НДД в нефтянке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В штаб-квартире YouTube произошла стрельба47
Кремль потребовал от Лондона извинений277
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»142
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты122
Трамп заявил о жестком отношении к РФ266
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение