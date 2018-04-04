Прогноз: Ключевая ставка ЦБ может упасть ниже шести процентов

Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе АКРА до 2022 года (есть у "Российской газеты" ). В итоговом релизе после мартовского понижения ключевой ставки до 7,25 процента ЦБ заявил, что перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике уже в 2018 году. До этого представители регулятора не раз подчеркивали, что видят нейтральную ключевую ставку в границах диапазона 6-7 процентов. «Это складывается из трех составляющих: целевая инфляция (четыре процента), мировая реальная нейтральная ставка (0,8-1 процент) и наш страновой риск (1-2,2 процента)», — говорит один из авторов макропрогноза, эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов По его мнению, цель по инфляции ЦБ в ближайшие годы не изменит, но последние две компоненты могут двинуться к снижению. Мировая нейтральная ставка может упасть до 0,5 процента в том числе из-за ожиданий дальнейшего замедления Китая и других стран и роста протекционизма в мировой торговле, отмечает Куликов. Снижение странового риска России , по мнению аналитика, может дойти до отметки 1-1,5 процента из-за менее волатильных цен на нефть (изменится ценообразование из-за сланцевиков), бюджетного правила, таргетирования инфляции. Дополнительное понижающее давление на ключевую ставку в ближайшие годы может оказать завершение периода структурного профицита ликвидности и перемещение коротких рыночных ставок в верхнюю часть коридора процентных инструментов ЦБ, говорится в макропрогнозе. В ближайшие годы цель Банка России по инфляции не изменится, оставшись вблизи четырех процентов По мнению АКРА, раньше 2021 года это не произойдет, так как нейтральную ставку, как и Банк России, нащупывают ФРС ЕЦБ . «В процентной политике резких движений и быстрой смены ориентиров развитые страны не допускают. Сам Банк России также считает важной постепенность движений: с текущими темпами ближе к центру диапазона 6-7 процентов ключевая ставка придет только в 2019 году, понадобится еще минимум год-полтора, чтобы уйти ниже», — говорит Куликов.