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Всемирный банк утвердил новую стратегию для Белоруссии
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Всемирный банк утвердил новую стратегию для Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Всемирный банк утвердил новую рамочную стратегию партнерства для Белоруссии на период с 2018 по 2022 годы. Об этом Sputnik Беларусь сообщили в представительстве банка.
В основе нового документа — развитие инфраструктуры и повышение качества социальных услуг в республике, а также укрепление частного сектора.
"Устойчивое повышение уровня жизни в Республике Беларусь требует структурных изменений с учетом усиления роли рыночных факторов и укрепления механизмов социальной защиты", — заявил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.
Он отметил, что улучшение качества жизни белорусских граждан — одна из целей Всемирного банка.
По словам Кремера, в ближайшую пятилетку основными направлениями работы финансовой организации станет создание возможностей для развития частного сектора, повышение эффективности государственных инвестиций, поддержание человеческого капитала и усиление вклада инфраструктуры в экономический рост.
Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная в 1945 году для оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне.
Белоруссия стала членом Всемирного банка в 1992 году. С того времени ей было предоставлено 1,7 миллиарда долларов США кредитных ресурсов, а также 31 миллион долларов на реализацию различных программ, в том числе грантов. Сейчас инвестиционный портфель банка в республике включает восемь проектов на сумму почти 790 миллионов долларов.
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