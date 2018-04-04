Всемирный банк утвердил новую стратегию для Белоруссии

Всемирный банк утвердил новую рамочную стратегию партнерства для Белоруссии на период с 2018 по 2022 годы. Об этом Sputnik Беларусь сообщили в представительстве банка.

В основе нового документа — развитие инфраструктуры и повышение качества социальных услуг в республике, а также укрепление частного сектора.

"Устойчивое повышение уровня жизни в Республике Беларусь требует структурных изменений с учетом усиления роли рыночных факторов и укрепления механизмов социальной защиты", — заявил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

Он отметил, что улучшение качества жизни белорусских граждан — одна из целей Всемирного банка.

По словам Кремера, в ближайшую пятилетку основными направлениями работы финансовой организации станет создание возможностей для развития частного сектора, повышение эффективности государственных инвестиций, поддержание человеческого капитала и усиление вклада инфраструктуры в экономический рост.

Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная в 1945 году для оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне.

Белоруссия стала членом Всемирного банка в 1992 году. С того времени ей было предоставлено 1,7 миллиарда долларов США кредитных ресурсов, а также 31 миллион долларов на реализацию различных программ, в том числе грантов. Сейчас инвестиционный портфель банка в республике включает восемь проектов на сумму почти 790 миллионов долларов.