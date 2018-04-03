МИД КНР: если США наложат ограничения, Китай, конечно, ответит на них

Пекин, 3 апреля / Синьхуа / — Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сегодня на очередной пресс-конференции заявил, что, если США в соответствии с расследованием по 301-му разделу Закона о торговле будут применять ограничительные меры в отношении китайской стороны, Китай, конечно, ответит на них. У США есть список, Китай тоже может составить список.

Журналист спросил: «Китайская сторона решила с 2 апреля приостановить действие сниженных тарифов на 128 наименований американских товаров, ввозимых в Китай. Посол Китая в США Цуй Тянькай в связи с расследованием по 301-му разделу Закона о торговле заявил, что, если США, в конечном счете, обнародуют так называемый список, Китай решительно ответит в том же объеме, на ту же сумму и с той же интенсивностью. Ищут ли стороны пути урегулирования проблемы во избежание ухудшения ситуации и китайско-американских торгово-экономических отношений?»

Гэн Шуан заявил, что 1 апреля Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР обнародовал решение о приостановке действия тарифных льгот на часть американских товаров. Этот шаг Китая является ответной мерой на введение США пошлин на импортную сталь и алюминий на основании 232-й статьи Закона о расширении торговли США, а также мерой, призванной сбалансировать причиненный ущерб интересам китайской стороны. Необходимо четко пояснить, что эта мера является ответом на введение США пошлин по 232-й статье, а не на расследование по 301-му разделу Закона о торговле.

"Мы постоянно говорим, что Китай не провоцирует торговую войну и не намерен вести ее, но мы не боимся торговой войны. Если кто-то настаивает на войне, настолько, что даже ломится в двери дома, мы будем сражаться до последнего", — сказал Гэн Шуан, добавив, что Китай намерен и может принять все необходимые меры для защиты собственных справедливых и законных интересов.

Он подчеркнул, что Китай надеется совместно с США путем диалога и консультаций урегулировать разногласия в области экономики и торговли, должным образом решить проблемы. В то же время дипломат отметил, что при проведении диалога и консультаций стороны должны руководствоваться принципами международного права и международной торговли, а не внутренними законами США; соблюдать принципы взаимного уважения и равноправия, а не занимать доминирующую позицию и не применять односторонние угрозы; проявлять взаимное понимание и идти на взаимные уступки, а не запрашивать непомерно высокую цену и не морочить голову.

"Мы надеемся, что США сохранят разумность, проявят четкое понимание ситуации и будут прислушиваться к голосам представителей торгово-промышленных кругов и простых людей, а также, как можно скорее, откажутся от политики односторонних действий и торгового протекционизма, путем диалога и консультаций совместно с Китаем будут решать разногласия, совместными усилиями содействовать здоровому и стабильному развитию китайско-американских торгово-экономических отношений на благо народов двух стран", — сказал Гэн Шуан. —0—