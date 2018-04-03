Развитие масложировой отрасли РФ связано с ростом экспорта и урожайности — Минсельхоз

Выступая на конференции «Масложировая отрасль — драйвер роста российского АПК», он отметил, что внутренний рынок подсолнечного масла России практически насыщен. «Наши дальнейшие точки роста будут связаны исключительно с ростом нашего экспортного потенциала», — сказал Хатуов.

"Стратегия каждого из представителей отрасли должна состоять в том, что мы должны дальнейшие свои достижения увязывать исключительно с финансовыми результатами, которые мы будем иметь на международных рынках", — добавил первый замминистра. При этом стратегическими для России являются рынки Китая и Индии.

Комментируя производство в РФ подсолнечника, Хатуов отметил, что в стране существуют резервы для увеличения посевных площадей под эту культуру, однако аграриям нужно также заниматься повышением урожайности подсолнечника. «Хотелось напомнить, что средняя урожайность у нас составляет 15 центнеров с гектара. Ближайшее десятилетие должно быть связано с удвоение этой урожайности», — сказал он.

"Мы должны для себя ставить амбициозные задачи, что в ближайшие три года средняя урожайность должна составить не менее 18-20 центнеров с гектара", — добавил первый замглавы Минсельхоза. Он также обратил внимание участников конференции на то, что аграрии в прошлом году не смогли убрать часть урожая подсолнечника с полей, что повлияло на итоговые показатели по сбору.

По данным Росстата, урожай подсолнечника на зерно в 2017 году составил 10,481 миллиона тонн. «Но 1,5 миллиона тонн подсолнечника осталось в полях. И те регионы, которые это допустили, должны понимать, что это не только погодные условия — это несоблюдение рекомендаций по технической оснащенности, это неиспользование инструментов, которые предоставляет сегодня федеральный центр», — указал Хатуов.