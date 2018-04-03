Трамп: США и страны Балтии работают над диверсификацией поставок энергоносителей

"Мы работаем над расширением нашего взаимодействия в области энергетической безопасности. Мы координируем наши усилия для диверсификации поставок энергоносителей в Прибалтике, в том числе за счет увеличения экспорта американского сжиженного природного газа", — сказал он, обратив внимание на то, что прибалтийские государства «становятся все более и более активными потребителями» СПГ.

Как отмечается в пояснительных документах Белого дома, распространенных по случаю визита лидеров прибалтийских государств в Вашингтон, меры в сфере энергобезопасности будут включать в себя «осуществление экспертной оценки для усовершенствования возможностей по предотвращению, выявлению, препятствованию и восстановлению» тех или иных объектов энергетической инфраструктуры, пострадавших «от враждебных кибератак», а также «предоставление технической поддержки для проектов, направленных на диверсификацию» поставок энергоносителей.