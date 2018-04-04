Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,29%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, страхования и производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 упал на 0,29%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Fidelitybk (LAGOS:FIDELIT), которые подорожали на 0,140 п. (5,76%), закрывшись на отметке в 2,570. Котировки Access Bank (LAGOS:ACCESS) выросли на 0,55 п. (4,89%), завершив торги на уровне 11,55. Бумаги Union Bank LG (LAGOS:UBN) выросли в цене на 0,25 п. (3,73%), закрывшись на отметке 6,95.

Лидерами падения стали акции Dangote Flour Mills PLC (LAGOS:DANGFLOUR), цена которых упала на 1,45 п. (9,54%), завершив сессию на отметке 13,75. Акции Zenithbank (LAGOS:ZENITHB) поднялись на 2,45 п. (8,22%), закрывшись на уровне 27,35, а Pz Cussons LG (LAGOS:PZ) снизились в цене на 1,15 п. (4,90%) и завершили торги на отметке 22,30.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (66) превысило количество закрывшихся в плюсе (28), а котировки 11 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,44%, или 0,28, достигнув отметки $63,23 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,47%, или 0,32, до $67,80 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,27%, или 3,60, до отметки $1.340,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN снизилась на 0,03% до 442,260, а котировки USD/NGN не изменились 0,00%, достигнув отметки 360,000.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,13% до 89,73.