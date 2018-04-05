Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 2,09%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов финансов, потребительских услуг и промышленности.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подорожал на 2,09%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Banco Comercial Portugues SA (LS:BCP), которые подорожали на 0,0135 п. (5,13%), закрывшись на отметке в 0,2769. Котировки Mota Engil (LS:MOTA) выросли на 0,1550 п. (4,87%), завершив торги на уровне 3,3350. Бумаги Galp Energia (LS:GALP) выросли в цене на 0,6100 п. (3,97%), закрывшись на отметке 15,9800.

Лидерами падения стали акции Semapa (LS:SEM), цена которых упала на 0,0200 п. (0,11%), завершив сессию на отметке 18,9400. Акции Ibersol Reg (LS:IBS) не изменились на 0,000 п. (0,00%), закрывшись на уровне 11,200, а EDP (LS:EDP) выросли в цене на 0,0010 п. (0,03%) и завершили торги на отметке 3,1060.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (29) превысило количество закрывшихся в минусе (4), а котировки 5 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне прибавил 0,62%, или 0,42, достигнув отметки $68,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,47%, или 0,30, до $63,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,84%, или 11,30, до отметки $1.328,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,32% до 1,2238, а котировки EUR/GBP повысились на 0,23%, достигнув отметки 0,8741.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,42% до 90,16.