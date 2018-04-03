Бывший министр экономики Украины: В нормализации отношений России и Запада больше всего заинтересован Киев

Инвестиционная привлекательность государства неразрывно связана с его политической стабильностью. «Вокруг Украины напряжённость исключительно большая. Все это прекрасно понимают, знаете. То, что происходит вокруг Украины, вообще препятствует любому нашему экономическому восстановлению и развитию. Сюда никто не будет инвестировать — здесь потенциальное поле войны в этой стране», — сказал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов По итогам прошлого года Россия заняла третью строчку в списке инвесторов в украинскую экономику: с Кипра поступило $9,9 млрд (25% от общего объёма), из Нидерландов — $6,3 млрд (16%), из РФ — $4,4 млрд (11,4%). Более того, крупнейшим внешнеторговым партнёром Украины стала именно Россия, на долю которой пришлось 12% внешнеторгового оборота, а по объёму накопленных прямых инвестиций она превзошла США , одного из ключевых соратников Киева, в восемь раз. «Кто больше всего заинтересован в разрядке отношений между Западом и Россией — это, конечно, Украина», — заявил Суслов. Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук убеждён, что единственный способ вывести страну из глубокого экономического кризиса — это восстановление сотрудничества с Россией. По его словам, Украина традиционно была ориентирована на рынки стран СНГ, а экономически взаимовыгодные и равноправные отношения с Москвой служили залогом роста экономики, притока инвестиций, развития промышленного сектора экономики. В рамках евроинтеграции Запад готов импортировать с Украины только дешёвое сырье и агропродукцию, в то время как высокотехнологичная продукция машино-, приборо-, ракето-, авиа— и судостроения, которая раньше пользовалась спросом в России, не пользуется спросом в ЕС