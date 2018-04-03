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Рынок акций Нидерландов закрылся падением, AEX снизился на 0,20%
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Рынок акций Нидерландов закрылся падением, AEX снизился на 0,20% 

Investing.com Россия 42 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, телекоммуникаций и потребительских услуг.
На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX упал на 0,20%.
В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции ASML Holding NV (AS:ASML), которые подорожали на 2,15 п. (1,34%), закрывшись на отметке в 162,30. Котировки ASR Nederland NV (AS:ASRNL) выросли на 0,24 п. (0,69%), завершив торги на уровне 34,96. Бумаги Philips Lighting NV (AS:LIGHT) выросли в цене на 0,20 п. (0,66%), закрывшись на отметке 30,70.
Лидерами падения стали акции Wolters Kluwer NV (AS:WLSNc), цена которых упала на 0,93 п. (2,15%), завершив сессию на отметке 42,26. Акции Galapagos NV (AS:GLPG) поднялись на 1,480 п. (1,82%), закрывшись на уровне 79,820, а Koninklijke KPN NV (AS:KPN) снизились в цене на 0,037 п. (1,52%) и завершили торги на отметке 2,400.
На Амстердамской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (69) превысило количество закрывшихся в плюсе (51), а котировки 13 акций практически не изменились.
Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, вырос на 7,61% до отметки 16.10.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,81%, или 0,51, достигнув отметки $63,52 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,65%, или 0,44, до $68,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,72%, или 9,70, до отметки $1.337,20 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,28% до 1,2268, а котировки EUR/GBP упали на 0,45%, достигнув отметки 0,8721.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,16% до 89,83.
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