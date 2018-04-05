Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 2,39%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов строительства, финансовых услуг и телекоммуникаций и IT.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 поднялся на 2,39%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции ArcelorMittal SA (MC:MTS), которые подорожали на 1,405 п. (5,68%), закрывшись на отметке в 26,135. Котировки Tecnicas Reunidas (MC:TRE) выросли на 1,070 п. (4,32%), завершив торги на уровне 25,840. Бумаги Indra Sistemas (MC:IDR) выросли в цене на 0,440 п. (4,05%), закрывшись на отметке 11,300.

Лидерами падения стали акции Red Electrica Corporacion SA (MC:REE), цена которых упала на 0,085 п. (0,51%), завершив сессию на отметке 16,470. Акции Inmob colonial (MC:COL) поднялись на 0,045 п. (0,47%), закрывшись на уровне 9,630, а Abertis (MC:ABE) снизились в цене на 0,015 п. (0,08%) и завершили торги на отметке 18,200.

На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (163) превысило количество закрывшихся в минусе (30), а котировки 10 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,84%, или 11,30, достигнув отметки $1.328,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,43%, или 0,27, до $63,64 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,57%, или 0,39, до отметки $68,41 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,31% до 1,2239, а котировки EUR/GBP повысились на 0,22%, достигнув отметки 0,8740.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,41% до 90,15.