Рынок акций Испании закрылся падением, IBEX 35 снизился на 0,53%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансовых услуг, телекоммуникаций и IT и строительства.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 снизился на 0,53%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Inmob colonial (MC:COL), которые подорожали на 0,235 п. (2,50%), закрывшись на отметке в 9,635. Котировки Tecnicas Reunidas (MC:TRE) выросли на 0,600 п. (2,50%), завершив торги на уровне 24,590. Бумаги Siemens Gamesa Renewable Energy SA (MC:GAM) выросли в цене на 0,180 п. (1,38%), закрывшись на отметке 13,205.

Лидерами падения стали акции Grifols SA (MC:GRLS), цена которых упала на 0,800 п. (3,48%), завершив сессию на отметке 22,210. Акции Indra Sistemas (MC:IDR) поднялись на 0,280 п. (2,49%), закрывшись на уровне 10,950, а Melia Hotels International SA (MC:MEL) снизились в цене на 0,250 п. (2,18%) и завершили торги на отметке 11,240.

На Мадридской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (118) превысило количество закрывшихся в плюсе (66), а котировки 15 акций практически не изменились.

Котировки акций Inmob colonial (MC:COL) выросли до максимума, повысившись на 2,50%, 0,235 п., и завершили торги на отметке 9,635.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,72%, или 9,70, достигнув отметки $1.337,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,81%, или 0,51, до $63,52 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,67%, или 0,45, до отметки $68,09 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,28% до 1,2268, а котировки EUR/GBP упали на 0,45%, достигнув отметки 0,8721.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,16% до 89,83.