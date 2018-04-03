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Трамп заявил, что с большим уважением относится к Си Цзиньпину
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Трамп заявил, что с большим уважением относится к Си Цзиньпину 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что с большим уважением относится к председателю КНР Си Цзиньпину, однако обвинил республику в создании торгового дефицита с США. С такими словами он выступил во вторник за рабочим ланчем с лидерами трех прибалтийских республик в Белом доме.
"Я с большим уважением отношусь к Си [Цзиньпину]… Но у нас есть проблема с Китаем, они создали торговый дефицит", — отметил он, выступая перед журналистами в Белом доме. По словам Трампа, этот дефицит составляет $500 млрд в год.
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