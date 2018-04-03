Трамп заявил, что с большим уважением относится к Си Цзиньпину

"Я с большим уважением отношусь к Си [Цзиньпину]… Но у нас есть проблема с Китаем, они создали торговый дефицит", — отметил он, выступая перед журналистами в Белом доме. По словам Трампа, этот дефицит составляет $500 млрд в год.