Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,68%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, здравоохранения и технологий.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 подешевел на 0,68%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Engie SA (PA:ENGIE), которые подорожали на 0,13 п. (0,95%), закрывшись на отметке в 13,80. Котировки Cofinimmo (BR:COFB) выросли на 0,30 п. (0,29%), завершив торги на уровне 105,40. Бумаги Proximus NV (BR:PROX) выросли в цене на 0,07 п. (0,28%), закрывшись на отметке 24,71.

Лидерами падения стали акции Galapagos NV (AS:GLPG), цена которых упала на 3,040 п. (3,81%), завершив сессию на отметке 76,780. Акции Umicore SA (BR:UMI) поднялись на 1,47 п. (3,42%), закрывшись на уровне 41,50, а Solvay SA (BR:SOLB) снизились в цене на 2,20 п. (1,96%) и завершили торги на отметке 109,80.

На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (78) превысило количество закрывшихся в плюсе (25), а котировки 24 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,11%, или 1,50, достигнув отметки $1.338,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,22%, или 0,14, до $63,37 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,35%, или 0,24, до отметки $67,88 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,20% до 1,2296, а котировки EUR/GBP повысились на 0,06%, достигнув отметки 0,8733.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,16% до 89,71.