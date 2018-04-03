Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,53%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, потребительских товаров и промышленности.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 снизился на 0,53%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Engie SA (PA:ENGIE), которые подорожали на 0,11 п. (0,81%), закрывшись на отметке в 13,66. Котировки Ontex Group (BR:ONTEX) выросли на 0,08 п. (0,37%), завершив торги на уровне 21,80. Бумаги Etablissementen Fr Colruyt NV (BR:COLR) выросли в цене на 0,16 п. (0,36%), закрывшись на отметке 45,08.

Лидерами падения стали акции bpost NV (BR:BPOST), цена которых упала на 0,64 п. (3,49%), завершив сессию на отметке 17,72. Акции Aperam SA (AS:APAM) поднялись на 1,22 п. (3,14%), закрывшись на уровне 37,61, а Proximus NV (BR:PROX) снизились в цене на 0,59 п. (2,34%) и завершили торги на отметке 24,64.

На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (69) превысило количество закрывшихся в плюсе (56), а котировки 13 акций практически не изменились.

Котировки акций bpost NV (BR:BPOST) упали до 3-летнего минимума, упав на 3,49%, 0,64 п., и завершили торги на отметке 17,72. Котировки акций Aperam SA (AS:APAM) упали до 52-недельного минимума, упав на 3,14%, 1,22 п., и завершили торги на отметке 37,61.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,79%, или 10,70, достигнув отметки $1.336,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,59%, или 0,37, до $63,38 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,50%, или 0,34, до отметки $67,98 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,33% до 1,2261, а котировки EUR/GBP упали на 0,46%, достигнув отметки 0,8720.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,19% до 89,86.