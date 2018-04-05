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FTSE 100 показал рекордный почти за 2 года прирост на торговом сближении США и Китая
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FTSE 100 показал рекордный почти за 2 года прирост на торговом сближении США и Китая 

Прайм 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги в четверг ростом до максимумов за три недели, продемонстрировав при этом самую мощную прибавку за одну торговую сессию в году, свыше 2%, а FTSE в Лондоне показал рекорд по этому показателю с апреля 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 2,35%, до 7199,5 пункта, французский CAC 40 на 2,62%, до 5276,67 пункта, немецкий DAX — на 2,9%, до 12305,19 пункта.
Индексы значительно скорректировались после предыдущего падения на фоне ожиданий введения США и Китаем взаимных торговых пошлин. В среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Китай в ответ пообещал пошлины в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США.
"Вчера инвесторы были поглощены опасениями, что торговые пошлины будут продолжать вводиться, сегодня трейдеры стремятся найти положительные стороны, отмечая, что несколько высокопоставленных чиновников США высказываются в примирительном тоне", — приводит агентство Market Watch мнение главного рыночного аналитика IG Криса Бошама (Chris Beauchamp).
Так, главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу в среду заявил, что Белый дом ведет «переговоры» с китайской стороной и не намерен разворачивать торговую войну. Кроме того, дата вступления в силу китайских пошлин зависит от того, когда США введут свои импортные ограничения, обеспечивая таким образом время для маневров для обеих сторон.
Среди наиболее выигравших компаний в Европе оказались автопроизводители. Акции Daimler подорожали к закрытию на 2,2%, Volkswagen — на 3,48%, Fiat Chrysler Automobiles — 4,59%. Банковские акции также торговались в плюсе. Бумаги Swedbank прибавили 1,65%, HSBC Holdings в Париже подорожали 1,78%. Немецкий HSBA вырос на 1,98%. В Италии акции Telecom Italia подскочили в цене на 5,22% после сообщений СМИ о том, что государственный инвестиционный банк Италии Cassa depositi e prestiti Spa выкупит до 5% акций этой телекоммуникационной компании.
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 Ещё 10 источников 
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