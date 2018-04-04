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Биржи Европы закрылись в основном в минусе из-за пошлин КНР
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Биржи Европы закрылись в основном в минусе из-за пошлин КНР 

Прайм 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги в среду в минусе, кроме FTSE, на фоне введения новых пошлин КНР на американские товары, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,05%, до 7034,01 пункта, французский CAC 40 — снизился на 0,2%, до 5141,8 пункта, немецкий DAX просел на 0,37%, до 11957,9 пункта.
Ранее в среду Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США в ответ на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов.
На этом фоне особенно сильно снизился экспортно-ориентированный немецкий индекс DAX из-за удешевления акций автомобильных компаний. Акции BMW подешевели на 1,43%, Daimler — на 0,9%, Volkswagen — на 0,5%, Fiat Chrysler — на 0,54%.
"Китай вынул большое ружье, чтобы ответить на пошлины Трампа — торговая война уже началась. Фермеры в США будут очень нервничать из-за пошлин КНР на сою", — приводит агентство MarketWatch мнение рыночного аналитика Think Markets UK Наема Аслама (Naeem Aslam).
"Вы видите типичные безрисковые настроения на рынке, доллар снижается в цене, а золото дорожает", — добавляет аналитик.
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 Ещё 4 источника 
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