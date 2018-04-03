Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 1,15%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и строительства.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 вырос на 1,15%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Kruk (WA:KRU), которые подорожали на 14,00 п. (6,42%), закрывшись на отметке в 232,00. Котировки Jastrzebska Spolka Weglowa (WA:JSW) выросли на 4,42 п. (5,45%), завершив торги на уровне 85,50. Бумаги mBank (WA:MBK) выросли в цене на 17,80 п. (4,25%), закрывшись на отметке 436,60.

Лидерами падения стали акции Tauron Polska Energia (WA:TPE), цена которых упала на 0,060 п. (2,47%), завершив сессию на отметке 2,370. Акции Ing Bank Slaski (WA:INGP) поднялись на 4,40 п. (2,24%), закрывшись на уровне 192,40, а Enea SA (WA:ENAE) снизились в цене на 0,10 п. (1,08%) и завершили торги на отметке 9,12.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (262) превысило количество закрывшихся в плюсе (237), а котировки 172 акций практически не изменились.

Котировки акций Tauron Polska Energia (WA:TPE) упали до исторического минимума, упав на 2,47%, 0,060 п., и завершили торги на отметке 2,370. Котировки акций Enea SA (WA:ENAE) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 1,08%, 0,10 п., и завершили торги на отметке 9,12.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,52%, или 0,33, достигнув отметки $63,34 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,46%, или 0,31, до $67,95 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,81%, или 10,90, до отметки $1.336,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,30% до 4,1986, а котировки USD/PLN повысились на 0,04%, достигнув отметки 3,4246.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,20% до 89,87.