Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 1,24%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, банковских услуг и СМИ.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 подешевел на 1,24%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Kruk (WA:KRU), которые подорожали на 7,40 п. (3,19%), закрывшись на отметке в 239,40. Котировки Energa SA (WA:ENGP) выросли на 0,25 п. (2,60%), завершив торги на уровне 9,88. Бумаги Ing Bank Slaski (WA:INGP) выросли в цене на 4,60 п. (2,39%), закрывшись на отметке 197,00.

Лидерами падения стали акции Bz wbk (WA:BZW), цена которых упала на 15,60 п. (4,29%), завершив сессию на отметке 348,40. Акции Pgnig sa (WA:PGN) поднялись на 0,20 п. (3,57%), закрывшись на уровне 5,40, а Jastrzebska Spolka Weglowa (WA:JSW) снизились в цене на 2,32 п. (2,71%) и завершили торги на отметке 83,18.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (273) превысило количество закрывшихся в плюсе (208), а котировки 165 акций практически не изменились.

Котировки акций Pgnig sa (WA:PGN) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 3,57%, 0,20 п., и завершили торги на отметке 5,40.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,58%, или 0,37, достигнув отметки $63,14 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,68%, или 0,46, до $67,66 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,08%, или 1,10, до отметки $1.338,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,18% до 4,2033, а котировки USD/PLN упали на 0,01%, достигнув отметки 3,4188.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,14% до 89,72.