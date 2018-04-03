Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 1,04%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, телекоммуникаций и автомобилестроения.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX вырос на 1,04%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Marine Harvest (OL:MHG), которые подорожали на 5,80 п. (3,69%), закрывшись на отметке в 163,00. Котировки Bakkafrost P/F (OL:BAKKA) выросли на 15,80 п. (3,68%), завершив торги на уровне 444,80. Бумаги DNO International (OL:DNO) выросли в цене на 0,41 п. (3,28%), закрывшись на отметке 12,76.

Лидерами падения стали акции Questerre Energy (OL:QEC), цена которых упала на 0,90 п. (13,46%), завершив сессию на отметке 5,79. Акции Golden Ocean (OL:GOGLT) поднялись на 2,25 п. (3,61%), закрывшись на уровне 60,10, а Petrol Geo-serv (OL:PGS) снизились в цене на 0,82 п. (3,38%) и завершили торги на отметке 23,43.

На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (106) превысило количество закрывшихся в плюсе (77), а котировки 21 акций практически не изменились.

Котировки акций Bakkafrost P/F (OL:BAKKA) выросли до исторического максимума, поднявшись на 3,68%, 15,80 п., и завершили торги на отметке 444,80. Котировки акций DNO International (OL:DNO) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 3,28%, 0,41 п., и завершили торги на отметке 12,76.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,63%, или 0,40, достигнув отметки $63,41 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,53%, или 0,36, до $68,00 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,83%, или 11,20, до отметки $1.335,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,70% до 9,6359, а котировки USD/NOK упали на 0,38%, достигнув отметки 7,8586.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,18% до 89,85.