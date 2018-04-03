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Мексика ввела пошлины на импорт стали из ряда стран
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Мексика ввела пошлины на импорт стали из ряда стран 

Вести Экономика 57 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Министерство экономики Мексики приняло официально ввело антидемпинговые пошлины на импорт труб из углеродистой стали из Южной Кореи, Испании, Индии и Украины после завершения расследования «несправедливой» торговой практики.
EPA/MICHAEL REYNOLDS
Исследование включало в себя анализ торговых практик с апреля 2013 года по март 2016 года, говорится в заявлении министерства.
В последние годы Мексика ввела пошлины на стальные изделия из нескольких стран после того, как местные производители стали объявили о сокращении тысяч рабочих мест в 2015 году и отменили свои инвестиционные планы.
Министерство экономики Мексики ввело антидемпинговые пошлины в марте на импорт труб из углеродистой стали из Китая.
Как писали «Вести. Экономика», президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении тарифов на импорт стали в размере 25% и 10% для алюминия, освободив от тарифов Канаду и Мексику.
"Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия. У нас будет пошлина в 25% на сталь и в 10% на алюминий", — заявил Трамп во время церемонии подписания документа в Белом доме.
Трамп заявил, что демпинг со стороны иностранных производителей является «нападением на нашу страну». По его словам, лучшим результатом принимаемых мер станет то, что компании переместят свое производство на территорию США.
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