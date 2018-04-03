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Правительство Испании предложило увеличить расходы на оборону
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Правительство Испании предложило увеличить расходы на оборону 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МАДРИД, 3 апр —РИА Новости. Правительство Испании предлагает увеличить расходы на оборону в 2018 году на 6,9% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные проекта бюджета, представленного во вторник министром финансов Кристобалем Монторо конгрессу депутатов (нижняя палата парламента).
В общей сложности в текущем году правительство собирается выделить на оборону 8,087 миллиарда евро из государственных средств. При этом в данной сумме не учитываются расходы на участие в миротворческих операциях за рубежом, финансирование которых кабинет министров утверждает отдельно.
Ранее министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль заявляла, что страна удвоит расходы на оборону в ближайшие семь лет, доведя их до 1,5% ВВП к 2024 году. НАТО требует увеличения военных расходов всех своих членов до 2% ВВП.
В 2018 году военные расходы Испании, согласно планам правительства, составят 0,92% ВВП, в 2017 году они достигли 0,91% ВВП (7,561 миллиарда евро).
Кроме того, в документе прописано, что максимальное число военнослужащих в Испании в 2018 году не должно превышать 79 000 человек.
Правительство Мариано Рахоя 3 апреля представило проект бюджета на текущий год, который предстоит утвердить депутатам. Ряд статей — в частности, расходы на пенсии и другие социальные выплаты, вызывают недовольство оппозиционных партий.
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