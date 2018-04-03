Правительство Испании предложило увеличить расходы на оборону

МАДРИД , 3 апр — РИА Новости . Правительство Испании предлагает увеличить расходы на оборону в 2018 году на 6,9% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные проекта бюджета, представленного во вторник министром финансов Кристобалем Монторо конгрессу депутатов (нижняя палата парламента).

В общей сложности в текущем году правительство собирается выделить на оборону 8,087 миллиарда евро из государственных средств. При этом в данной сумме не учитываются расходы на участие в миротворческих операциях за рубежом, финансирование которых кабинет министров утверждает отдельно.

Ранее министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль заявляла, что страна удвоит расходы на оборону в ближайшие семь лет, доведя их до 1,5% ВВП к 2024 году. НАТО требует увеличения военных расходов всех своих членов до 2% ВВП.

В 2018 году военные расходы Испании, согласно планам правительства, составят 0,92% ВВП, в 2017 году они достигли 0,91% ВВП (7,561 миллиарда евро).

Кроме того, в документе прописано, что максимальное число военнослужащих в Испании в 2018 году не должно превышать 79 000 человек.