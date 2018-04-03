Разработки технопарка «Газпром нефти» повысят эффективность промышленности

"Наша программа модернизации основана именно на цифровой технологии. Те программные продукты, которые [разрабатываются и] проходят здесь тестирование, внедряются потом на наших предприятиях. Этим мы помогаем нашим людям принимать правильные решения за счет использования цифровых технологий, разгружать операторов, которые отслеживают порядка 15-17 тыс. параметров на установках, чтобы минимизировать возможность ошибки", — сообщил Белявский.

В тоже время разработки технопарка являются универсальными и могут применяться в любых отраслях, отмечает генеральный директор компании — оператора технопарка «Автоматика-Сервис» Рустем Муфтеев. «Технопарк играет роль связывающего звена между инновационным сообществом и промышленностью в целом и помогает развивать технологические отрасли в России и особенно в Омске», — подчеркнул Муфтеев.

Бурков рассказал, что перед региональным министерством экономики поставлена задача разработки концепции цифровой экономики.

"Технопарк работает с 2015 года, у него есть опыт работы в этой сфере. Именно поэтому здесь сегодня собрались представители ряда крупных предприятий региона, вузов и региональных властей, чтобы обсудить предложенную концепцию", — отметил Бурков.

Он считает, что научные центры подобного уровня создают условия для работы талантливых молодых инженеров и развивают цифровой потенциал региона.

"В Омской области сосредоточены десятки вузов и научно-исследовательских институтов, которые в координации с ведущими промышленными предприятиями должны стать источником роста в формировании принципов цифровой экономики. Мы видим, что «Газпром нефть» уже ведет эту работу, выступая одним из ключевых лидеров в реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», — заявил врио губернатора.

О технопарке

Технопарк — уникальная площадка «Газпром нефти» по разработке и тестированию цифровых решений в области импортозамещающего программного обеспечения и оборудования для промышленной автоматизации.

На сегодняшний день технопарк не имеет аналогов за Уралом по масштабам деятельности. Реализованные проекты универсальны и могут применяться в многих отраслях, поскольку направлены на рост эффективности производства, промышленной и экологической безопасности.

Среди разработок компании — цифровая система арктической логистики, созданная для оптимизации движения Северного флота при перевозке нефти, и проект «Цифровой двойник», который позволяет прогнозировать поведение промышленных установок для улучшения их эффективности.