Китай отметил стремление КНДР к денуклеаризации 

Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Китай высоко оценил усилия Северной Кореи по ослаблению напряженности на Корейском полуострове, заявил глава МИД Китая Ван И своему коллеге из КНДР после того, как он призвал все стороны сосредоточиться на переговорах.
Китай традиционно был ближайшим союзником Северной Кореи, хотя связи были прерваны стремлением северокорейского лидера Ким Чен Ына к развитию ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет и поддержкой Пекином жестких санкций США. Но в конце марта Пекин пообещал сохранить тесные связи со своим изолированным соседом и добился того, чтобы Ким пообещал начать процесс денуклеаризации в стране перед встречей с главой КНР Си Цзиньпином. Как писали «Вести. Экономика», председатель КНР Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын провели двусторонние переговоры в столице Китая. Председатель Трудовой партии Кореи посетил Китай с трехдневным неофициальным визитом. О деталях поездки и прошедших переговоров сообщили ряд китайских СМИ, в частности телекомпания «Центральное телевидение Китая», а также агентство «Синьхуа». Поездка лидера КНДР в Китай продлилась с 25 по 28 марта. Переговоры на высшем уровне были посвящены укреплению сотрудничества между КНР и КНДР, защите взаимных интересов, укреплению мира и стабильности в регионе. Как отмечается, глава КНДР Ким Чен Ын впервые посетил Китай после приглашения главы КНР Си Цзиньпина.