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Экспортёрам нефти могут предоставить налоговые льготы
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Экспортёрам нефти могут предоставить налоговые льготы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Разработчикам нефтяных месторождений, где топливо добывается по специальной технологии, могут разрешить не платить таможенные пошлины при экспорте сырья. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении во вторник.
Автором законодательной инициативы выступило Правительство России.
По словам заместителя министра финансов Ильи Трунина, законопроектом отменяются экспортные таможенные пошлины для добытчиков нефти, которую получают на участках недр 1-й и 2-й групп.
«Предусматривается, что компании освобождаются от вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтегазоконденсатную смесь вследствие технологических особенностей транспортировки нефти трубопроводным транспортом», — сказал он.
Замминистра подчеркнул, что инициатива также предполагает изменение пункта 4 статьи 3 Федерального закона «О таможенном тарифе» и уточняет применение после 1 января 2017 года предельной ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть.
«Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и положениям других заключённых Россией международных договоров», — добавил Трунин.
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