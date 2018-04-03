Ещё
В России введут налог на дополнительный доход от добычи нефти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России введут налог на дополнительный доход от добычи нефти 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Налоги в нефтяной отрасли привяжут к доходности каждого конкретного участка, что позволит ввести в разработку низкорентабельные месторождения углеводородного сырья. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 3 апреля.
Законопроект направлен на повышение рентабельности проектов по добыче углеводородного сырья и даёт им возможность быстрее выйти на окупаемость, сократить объёмы и сроки привлечения заёмных средств, необходимых для реализации проекта, и тем самым увеличить добычу углеводородного сырья на конкретном участке недр.
Новый подход, предложенный Правительством, основан на налогообложении дополнительных доходов.
«Им воспользуются все недропользователи: все, кто уже добывает, там, где будет введён новый налог, и те, кто будет вести разработку на таких участках», — рассказал заместитель министра финансов Илья Трунин.
Если доходы от добычи нефти на участке будут расти, то автоматически федеральный бюджет получит больше прибыли, а в случае если доходов не будет, то риски тоже будет нести федеральный, а не региональные бюджеты, отметил замминистра финансов.
Пока новую систему будут применять в качестве эксперимента. В случае если он докажет свою эффективность, его распространят на всю страну.
Парламентская газета: последние новости
Макаров: НДД от добычи нефти станет стимулом для развития отрасли Россельхознадзор запретил ввоз растительной продукции из Абхазии Сверхдержава в дефиците
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией125
Украина нарвалась на Черноморский флот530
Малышева вызвала гнев телезрителей514
Польша направила Украине ноту протеста58
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина83
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение