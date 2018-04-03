В России введут налог на дополнительный доход от добычи нефти

Налоги в нефтяной отрасли привяжут к доходности каждого конкретного участка, что позволит ввести в разработку низкорентабельные месторождения углеводородного сырья. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 3 апреля.

Законопроект направлен на повышение рентабельности проектов по добыче углеводородного сырья и даёт им возможность быстрее выйти на окупаемость, сократить объёмы и сроки привлечения заёмных средств, необходимых для реализации проекта, и тем самым увеличить добычу углеводородного сырья на конкретном участке недр.

Новый подход, предложенный Правительством, основан на налогообложении дополнительных доходов.

«Им воспользуются все недропользователи: все, кто уже добывает, там, где будет введён новый налог, и те, кто будет вести разработку на таких участках», — рассказал заместитель министра финансов Илья Трунин

Если доходы от добычи нефти на участке будут расти, то автоматически федеральный бюджет получит больше прибыли, а в случае если доходов не будет, то риски тоже будет нести федеральный, а не региональные бюджеты, отметил замминистра финансов.

Пока новую систему будут применять в качестве эксперимента. В случае если он докажет свою эффективность, его распространят на всю страну.