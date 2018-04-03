Торговая война между США и Китаем повлечет за собой падение объемов контейнерных перевозок

Торговая война между США Китаем повлечет за собой резкое падение объемов контейнерных перевозок, что с учетом масштабного расширения флота в этом году почти наверняка обрушит фрахтовые ставки, передает ТАСС . Более 30 новых мегаконтейнеровозов пополнят глобальный контейнерный флот в 2018 и 2019 годах, в то время как в контексте уже начавшегося обмена торговыми санкциями между Китаем и США не нужно бы ни одного, отмечается в сообщении. Если конфликт будет развиваться, объемы перевозок сократятся, и перевозчики начнут снижать ставки, чтобы переманивать грузы у конкурентов.

ЕС, Бразилии, Австралии и В прошлом месяце президент США ввел дополнительные 25% пошлины на импорт стали и 10% пошлины на импорт алюминия из всех стран, кроме Канады Мексики . Позже введение пошлин на сталь для Южной Кореи Аргентины было отсрочено до 1 мая.

Согласно Xeneta, стальная продукция, в отношении которой США ввели дополнительные пошлины (в первую очередь, горячекатаная, холоднокатаная и оцинкованная сталь) перевозится не в контейнерах, поэтому эта мера не должна оказать сильного влияния на контейнерный рынок.

Алюминий, напротив, в основном поставляется в контейнерах. В 2017 году крупнейшими экспортерами алюминия в США были Канада, Россия ОАЭ , Китай, Мексика и Бахрейн

Отсрочки на введение пошлины на алюминий предложены только Канаде и Мексике, и при нынешних ценах на алюминий на LME увеличение тарифов закроет американский рынок для всех остальных стран. Соответственно, Xeneta прогнозирует незамедлительный эффект от введения пошлин на фрахтовые ставки.

Германия, Франция и Пять из 15 крупнейших поставщиков алюминия в США входят в число крупнейших торговых партнеров США и в экспорте — Китай, Япония Индия . И введение контрсанкций этими странами обусловит дальнейшее снижение спроса на перевозки на маршрутах, связывающих США, Ближний Восток и Европу.

В структуре американского экспорта крупнейшими номенклатурами являются автозапчасти, фармацевтические препараты, замороженные продукты, запчасти для гражданских самолетов, мебель и автомобили/легкие грузовики. Пока Китай является единственной страной, объявившей ответные санкции. Однако ЕС уже предупредил о возможном увеличении пошлин на поставки из США мотоциклов Harley Davidson, табачных изделий и виски Kentucky Bourbon.

Xeneta опасается, что торговая война между США и Китая может развиваться очень стремительно.

В ответ на пошлины на сталь и алюминий Китай уже ввел пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров, в том числе, на фрукты и свинину, объем поставок которых оценивается в 85 тыс. TEU в год.

До конца этой недели США опубликует новый список китайских товаров, в отношении которых будут введены дополнительные пошлины. Предполагается, что список охватит продукцию высотехнологичных отраслей стоимостью 50-60 млрд долларов США в год.

Ответом Пекина на эти санкции может стать расширение запрета на импорт вторсырья и промышленных отходов, а также ограничения на поставки американских самолетов и продукции тяжелого машиностроения, а также соевых бобов.

В прошлом году США экспортировали 218 тыс. TEU соевых бобов, из них 57 тыс. TEU в Китай. Экспорт макулатуры в 2016 году составил 1,4 млн TEU, металлолома — 156 тыс. TEU.

Ранее ТАСС сообщал, со ссылкой на материалы таможенной статистики КНР, что импорт попавших под повышенные пошлины товаров из США в Китай по итогам января-февраля 2018 года составил порядка 510,28 млн долларов.