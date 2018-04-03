Торговая война между США и Китаем повлечет за собой падение объемов контейнерных перевозок 

Торговая война между США и Китаем повлечет за собой резкое падение объемов контейнерных перевозок, что с учетом масштабного расширения флота в этом году почти наверняка обрушит фрахтовые ставки, передает ТАСС. Более 30 новых мегаконтейнеровозов пополнят глобальный контейнерный флот в 2018 и 2019 годах, в то время как в контексте уже начавшегося обмена торговыми санкциями между Китаем и США не нужно бы ни одного, отмечается в сообщении. Если конфликт будет развиваться, объемы перевозок сократятся, и перевозчики начнут снижать ставки, чтобы переманивать грузы у конкурентов.
В прошлом месяце президент США ввел дополнительные 25% пошлины на импорт стали и 10% пошлины на импорт алюминия из всех стран, кроме Канады и Мексики. Позже введение пошлин на сталь для Южной Кореи, ЕС, Бразилии, Австралии и Аргентины было отсрочено до 1 мая.
Согласно Xeneta, стальная продукция, в отношении которой США ввели дополнительные пошлины (в первую очередь, горячекатаная, холоднокатаная и оцинкованная сталь) перевозится не в контейнерах, поэтому эта мера не должна оказать сильного влияния на контейнерный рынок.
Алюминий, напротив, в основном поставляется в контейнерах. В 2017 году крупнейшими экспортерами алюминия в США были Канада, Россия, ОАЭ, Китай, Мексика и Бахрейн.
Отсрочки на введение пошлины на алюминий предложены только Канаде и Мексике, и при нынешних ценах на алюминий на LME увеличение тарифов закроет американский рынок для всех остальных стран. Соответственно, Xeneta прогнозирует незамедлительный эффект от введения пошлин на фрахтовые ставки.
Пять из 15 крупнейших поставщиков алюминия в США входят в число крупнейших торговых партнеров США и в экспорте — Китай, Япония, Германия, Франция и Индия. И введение контрсанкций этими странами обусловит дальнейшее снижение спроса на перевозки на маршрутах, связывающих США, Ближний Восток и Европу.
В структуре американского экспорта крупнейшими номенклатурами являются автозапчасти, фармацевтические препараты, замороженные продукты, запчасти для гражданских самолетов, мебель и автомобили/легкие грузовики. Пока Китай является единственной страной, объявившей ответные санкции. Однако ЕС уже предупредил о возможном увеличении пошлин на поставки из США мотоциклов Harley Davidson, табачных изделий и виски Kentucky Bourbon.
Xeneta опасается, что торговая война между США и Китая может развиваться очень стремительно.
В ответ на пошлины на сталь и алюминий Китай уже ввел пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров, в том числе, на фрукты и свинину, объем поставок которых оценивается в 85 тыс. TEU в год.
До конца этой недели США опубликует новый список китайских товаров, в отношении которых будут введены дополнительные пошлины. Предполагается, что список охватит продукцию высотехнологичных отраслей стоимостью 50-60 млрд долларов США в год.
Ответом Пекина на эти санкции может стать расширение запрета на импорт вторсырья и промышленных отходов, а также ограничения на поставки американских самолетов и продукции тяжелого машиностроения, а также соевых бобов.
В прошлом году США экспортировали 218 тыс. TEU соевых бобов, из них 57 тыс. TEU в Китай. Экспорт макулатуры в 2016 году составил 1,4 млн TEU, металлолома — 156 тыс. TEU.
Ранее ТАСС сообщал, со ссылкой на материалы таможенной статистики КНР, что импорт попавших под повышенные пошлины товаров из США в Китай по итогам января-февраля 2018 года составил порядка 510,28 млн долларов.