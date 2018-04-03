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Китай уведомил ВТО о введении ответных пошлины в отношении США
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Китай уведомил ВТО о введении ответных пошлины в отношении США 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Власти Китая уведомили Всемирную торговую организацию о введении ответных пошлин в отношении импортируемых из США товаров в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, передает Reuters со ссылкой на документ.
Согласно документ, КНР уведомил организацию о прекращении обязательств по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий. В частности, свинину, орехи и этанол.
Таким образом Китай выполнил свою юридическую обязанность уведомить ВТО и другие государства-члены о своих ответных мерах.
Ранее в Белом доме рассказали о торговой войне с Китаем.
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