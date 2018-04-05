Ещё
В Россию завезли «сыроподобную» продукцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма

Более 150 тыс. тонн «сыроподобной» продукции ввезено в Россию в 2017 г 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия в прошедшем году импортировала более 150 тысяч тонн "сыроподобной" продукции, которая часто перефасовывается и продаётся уже под видом настоящего сыра, рассказал в интервью РИА Новости министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
"По оценкам экспертов, на территорию России только в 2017 году ввезено более 150 тысяч тонн "сыроподобной" продукции, которая произведена из растительных жиров и молочной сыворотки", — сообщил Ткачев.
Он добавил, что "эта сомнительная продукция" нередко перефасовывается и реализуется в торговых сетях под видом настоящих сыров.
"Если ситуацию не изменить, то наши сограждане будут вынуждены покупать молочную продукцию сомнительного качества, а российские сельхозпроизводители из-за снижения спроса на молоко двигаться к банкротству", — считает министр.
Глава министерства отметил, что "за последние 3 года мы вложили в молочную отрасль 87 миллиардов рублей, а потери производителей молока в этом году могут превысить 84 миллиарда рублей".
Прайм: последние новости
Минторг США объявит решение по торговле с Южной Кореей на следующей неделе – министр Минпромторг РФ предложил маркировать чай, кофе, рис и макароны Минимальная цена будет устанавливаться на каждую категорию вин
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции260
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании130
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»621
Отменим взносы за капремонт
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова15
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение