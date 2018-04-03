Госдума приняла законопроект об НДД в нефтянке

Госдума приняла в первом чтении законопроект об НДД в нефтянке

Госдума 3 апреля приняла в первом чтении законопроект о введении в нефтяной отрасли налога на дополнительный доход (НДД). Документ разрабатывали в течение трех лет Минфин Минэнерго , он сопровождался многочисленными спорами, так как предусматривает реформу налогообложения в отрасли.

Ожидается, что НДД будут применять к четырем группам участков недр: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью до пяти процентов; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от десяти до 80 процентов (не более 15 миллионов тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью до пяти процентов с совокупными запасами не более 50 миллионов тонн в год.

Ко второму чтению в законопроект ожидается внесение поправок, которые предоставят в Госдуму до 2 мая этого года. На первом этапе (я 1 января 2019 года) после принятия систему налогообложения апробируют на пилотных проектах.

Во время выступления в нижней палате парламента замминистра финансов Илья Трунин , курирующий в ведомстве налоговую политику, заявил, что законопроект об НДД затронет проекты, обеспечивающие пять-шесть процентов добычи в России . Замминистра энергетики Павел Сорокин ранее уточнял, что за первые три года действия НДД рост добычи относительно текущего плана может составить до семи миллионов тонн, а за 18 лет — около ста миллионов тонн.