Ещё
Госдума приняла законопроект об НДД в нефтянке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла в первом чтении законопроект об НДД в нефтянке 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Reuters
Госдума 3 апреля приняла в первом чтении законопроект о введении в нефтяной отрасли налога на дополнительный доход (НДД). Документ разрабатывали в течение трех лет Минфин и Минэнерго, он сопровождался многочисленными спорами, так как предусматривает реформу налогообложения в отрасли.
Ожидается, что НДД будут применять к четырем группам участков недр: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью до пяти процентов; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от десяти до 80 процентов (не более 15 миллионов тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью до пяти процентов с совокупными запасами не более 50 миллионов тонн в год.
Ко второму чтению в законопроект ожидается внесение поправок, которые предоставят в Госдуму до 2 мая этого года. На первом этапе (я 1 января 2019 года) после принятия систему налогообложения апробируют на пилотных проектах.
Во время выступления в нижней палате парламента замминистра финансов Илья Трунин, курирующий в ведомстве налоговую политику, заявил, что законопроект об НДД затронет проекты, обеспечивающие пять-шесть процентов добычи в России. Замминистра энергетики Павел Сорокин ранее уточнял, что за первые три года действия НДД рост добычи относительно текущего плана может составить до семи миллионов тонн, а за 18 лет — около ста миллионов тонн.
Одновременно с принятием законопроекта об НДД Госдума отклонила инициативу заксобрания Ханты-Мансийского автономного округа о введение налога на финансовый результат (НФР) в отрасли. Судьба документа была предрешена после того, как осенью 2015 года Минфин пролоббировал в правительстве необходимость разработки НДД вместо НФР.
Российская Газета: последние новости
РФ начала проработку вопроса ответных пошлин к США Для доллара определили рамки, за которые он не выйдет Новак пообещал снижение нефтедобычи в России в апреле
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот426
Малышева вызвала гнев телезрителей464
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией46
Путин упразднил посредничество в ЖКХ85
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина66
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение